Председатель Палаты представителей Иордании: «Азербайджан выделяется решительной позицией в борьбе с международным терроризмом»

2017-05-11 17:49 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, об этом во время встречи с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым сказал председатель Палаты представителей Иордании Атеф Юсиф Салех аль-Таравнех.

Он отметил, что проводимая Азербайджаном работа по пропаганде и защите истинных ценностей Ислама в мире вызывает одобрение.

Атеф Юсиф Салех аль-Таравнех подчеркнул, что отношения между Иорданией и Азербайджаном основаны на дружбе и братстве.