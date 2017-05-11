Из-за проблем со здоровьем судебный процесс по уголовному делу Джахангира Гаджиева отложен

2017-05-11 17:50 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, председательствующий на заседании судья Афлатун Гасымов сказал, что у Джахангира Гаджиева возникли проблемы со здоровьем.

Адвокаты обвиняемых – бывшего главы Наримановского филиала Международного банка, занимающего в настоящий момент пост члена Правления банка AFB Мамеда Джахангирова, лишенного свободы на 7 лет бывшего директора ООО «Inter Security» Ибрагима Гусейнова выступили на судебном заседании с просьбой оправдать их подзащитных.

Адвокаты Джахангира Гаджиева же попросили отложить судебный процесс из-за проблем со здоровьем Дж.Гаджиева.

Судья учел просьбу Джахангира Гаджиева и отложил судебный процесс до 18 мая.

Отметим, на проведенном некоторое время назад предварительном заседании в Бакинском апелляционном суде адвокаты подали ходатайство о проведении судебного следствия. Однако суд не удовлетворил ходатайство. Адвокаты подали кассационную жалобу на это решение. Однако Верховный суд не удовлетворил жалобу и вернул дело в Бакинский апелляционный суд.

Бывший председатель правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев, руководившие в разное время филиалом банка «Центральный» Анар Султанов и Юсиф Алекберов, бывший директор Центрального филиала Международного банка Ильгар Абдуллаев, бывший директор Транспортного филиала Международного банка Кянан Оруджев, глава филиала банка «Нариманов» Мамед Джахангиров, директор бакинского завода по обработке орехов Азад Джавадов обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК АР.

Согласно приговору, Джахангир Гаджиев лишен свободы на 15 лет, Азад Джавадов на 10 лет и 11 месяцев, Юсиф Алекберов – на 7 лет и 6 месяцев, Ибрагим Гусейнов – на 6 лет и 5 месяцев.