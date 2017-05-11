Примерно 900 водителей в Баку были оштрафованы за наезд на специальные полосы

2017-05-11 18:18 | www.apa.az | 3

Начальник отдела по связям с общественностью Управления дорожной полиции города Баку, полковник Вагиф Асадов заявил АПА, что контроль над специальными полосами движения в связи с IV Играми Исламской Солидарности в Баку продолжается:

«С 5 мая по сей день за нарушение правил движения по специальным полосам к административной ответственности были привлечены 867 человек».

Учитывая повышение с завтрашнего дня интенсивности движения на этих полосах, В. Асадов обратился к водителям: «С завтрашнего дня транспорт, использующий эти полосы для перевозки участвующих в соревновании спортсменов, будет пользоваться ими чаще. В связи с этим просим водителей быть внимательными, не въезжать на полосы, предназначенные для соревнований. Еще раз довожу до вашего сведения, что не имеющие права пользоваться этими полосами будут привлечены к административной ответственности».

Отметим, Кабинет Министров издал распоряжение в связи с использованием специальных полос движения в Баку. Согласно распоряжению, специальные полосы движения в связи с проходящими в Баку IV Играми Исламской Солидарности будут использоваться с 5 по 25 мая.