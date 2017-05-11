Суд вынес приговор обвиняемому в государственной измене жителю Нардарана Натигу Керимову

2017-05-11 18:34 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, на прошедшем за закрытыми дверями процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева был зачитан приговор, согласно которому Н.Керимов приговорен к 7 годам условного заключения, а И.Ахадов – к 5 годам лишения свободы.

Отметим, Службой госбезопасности Азербайджана по результатам оперативно-розыскных мероприятий появились подозрения, что Керимов Натиг Аловсат оглу сотрудничает со спецслужбами других стран, выполняет их поручения, ведет шпионскую деятельность против Азербайджанской Республики.

В связи с этим, Н. Керимов был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, которое ведет Служба госбезопасности. 7 января 2016 года ему было предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В распространенной службой государственной безопасности 26 января прошлого года информации сообщалось, что гражданин Азербайджана Ахадов Ингилаб Халил оглу был привлечен к секретному сотрудничеству с иностранными органами спецслужб. С 2011 года он регулярно выполнял поручения этих органов и осуществлял шпионаж во вред безопасности Азербайджанской Республики.

В связи с этим Ингилаб Ахадов был задержан сотрудниками Главного следственного управления Службы госбезопасности. 27 января 2016 года он был привлечен к ответственности по статье 274 УК АР (государственная измена). Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.