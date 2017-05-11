Найден украденный в Украине груз «Azərsun Holding»

2017-05-11 18:42 | www.apa.az | 5

В Украине была украдена фура с 20 тоннами мяса, принадлежащая «Azərsun Holding», а также лекарственные препараты на сумму 300 тысяч долларов США, которые везли из Польши в Баку.

Как сообщает АПА, принадлежащий «Azərsun Holding» груз был возвращен после переговоров с заготовителем.

Груз отправлен в Азербайджан. Глава пресс-службы «Azərsun Holding» Афиг Сафаров подтвердил данный факт АПА. По его словам, груз принадлежит Кавказскому консервному заводу холдинга.

О другом грузе ничего неизвестно.

Отметим, за последние несколько месяцев в Украине было украдено около 20 принадлежащих азербайджанским компаниям фур. Несмотря на то, что в связи с этим было направлено обращение в правоохранительные органы и Верховную раду Украины, результатов пока нет.