Грузия, Азербайджан и Турция подпишут соглашение о трехстороннем военном сотрудничестве

2017-05-11 19:01 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на «aspny.ge», данный вопрос обсуждался на встрече главы ведомства Левана Изория с его турецким коллегой Фикри Ишыком на проходящей в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности (IDEF).

По информации пресс-службы Министерства обороны, Л.Изория заявил, что через 10 дней в Батуми состоится встреча министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана. «Мы обсудим формат трехстороннего сотрудничества. Будет подписан меморандум, направленный на повышение качества нашего военного сотрудничества», - сказал министр.