Президент утвердил документы по разработке месторождений "Умид" и "Бабек"

2017-05-11 20:11 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о ратификации соглашения между компаниями SOCAR и SOCAR Umid Oil and Gas Limited "О разведке и разработке морского блока, включающего газовое месторождение "Умид" и перспективную структуру "Бабек" в азербайджанском секторе Каспийского моря" и прилагающегося к нему дополнительного соглашения на проведение нефтегазовых операций по разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективную структуру "Бабек" в азербайджанском секторе Каспийского моря, подписанного между компаниями SOCAR Umid Oil and Gas Limited и Umid-Babek Exploration & Production. Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба президента.