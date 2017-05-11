SOCAR: Ситуация на скважине месторождения «Гюнешли» взята под контроль

2017-05-11 22:09 | www.apa.az | 4

«Ситуация на основании №7 месторождения «Гюнешли» взята под контроль». Как сообщает АПА, об этом говорится в информации пресс-службы SOCAR.

В сообщении говорится:

«Как сообщалось, вчера вечером на скважине 319 основания №7 НГДУ «28 мая» во время буровых работ произошел выброс газа. Были выполнены необходимые меры, скважина была закрыта, все ее параметры были взяты под контроль. Однако, сегодня около 16 часов дня в районе основания был зафиксирован разрастающийся прорыв на поверхность газа (грифон). С учетом всех предположений была приостановлена добыча на двух эксплуатационных скважинах, на основании были приостановлены также буровые работы. Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, прибыв на основание для оценки обстановки, дал распоряжение об эвакуации всего рабочего персонала. На основании данного указания, все работники были эвакуированы с глубоководного основания №7».

В настоящее время оперативная группа из специалистов контролирует обстановку с ближайших оснований и судов, несущих дежурство на указанном участке.