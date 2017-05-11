Начался второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017»

2017-05-11 23:12 | www.apa.az | 3

В киевском международном выставочном центре стартовал второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Как сообщает из Киева сотрудница "АПА Холдинг"а, во втором полуфинале выступают исполнители из Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Беларуси, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.

Выступлениям последует 15-минутное голосование. Из 18 конкурсантов место в финале, который состоится 13 мая, получат лишь 10 исполнителей.

Таким образом, по итогам двух полуфиналов, опредятся все участники финального этапа песенного состязания.

Порядок выступлений в финале будет определен путем жеребьевки на пресс-конференции победителей, которая состоится по завершении второго полуфинала.

Напомним, что представительница Азербайджана Диана Гаджиева, выступившая 9 мая в первом полуфинале с композицией “Skeletons", прошла в финал песенного конкурса. Она выступит в первой половине финала.

В первом полуфинале из 18 конкурсантов место в финале получили 10 стран Азербайджан, Молдова, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Австралия, Кипр, Бельгия и Армения.

Согласно правилам шоу, в финале примут участие 26 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, страны Большой пятерки (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также страна-хозяйка 2017 года — Украина.

В конкурсе, проводимом в 62-й раз, принимают участие артисты из 42 стран.