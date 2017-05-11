Внешние долги Азербайджанского Международного Банка будут переданы государству

2017-05-11 23:28 | www.apa.az | 4

В рамках исполнения указа президента Азербайджана об оздоровительных мерах в связи с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций ОАО «Азербайджанский Международный Банк» от 15 июля 2015 года, осуществляются последовательные и целенаправленные шаги для укрепления финансовой устойчивости АМБ.

Как сообщили APA-Economics в пресс-службе банка, эти меры предполагают приобретение государством проблемных активов АМБ с погашением их стоимости, оказание ликвидной поддержки и восстановление потерь капитала. Государством уже приобретены токсичные активы АМБ стоимостью 9,93 млрд. манатов, для оказания ликвидной поддержки в банке размещены депозиты в размере 1,3 млрд. долларов и 70 млн. манатов. Кроме того, для содействия капиальной позиции банка в январе 2017 года часть депозитов в размере 600 млн. манатов, размещенных в банке государством, были направлены на увеличение капитала. (Обновляется)