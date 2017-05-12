Сегодня в Баку состоится открытие IV Игр исламской солидарности

2017-05-12 00:11 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Баку будет проведена официальная церемония открытия IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Apasport.az, организованное на Бакинском олимпийском стадионе мероприятие начнется в 21:00.

На церемонии открытия, которая продлится 2 часа, ожидается участие известных лиц. Мастера искусств представят образцы азербайджанской и исламской культуры, будет организован парад спортсменов и салют.

Более 3000 атлетов из 54 стран поборются за 269 комплектов медалей в 21 виде спорта. Паралимпийцы смогут помериться силами лишь в двух видах спорта: атлетика и дзюдо.

Первые медали Исламиады начнут вручаться победителям на следующий день после церемонии открытия. В этот день будут разыграны 23 комплекта медалей в 6 видах спорта. Больше всего медалей будет разыграно 17 мая - 35 комплектов.

В программу соревнований включены также некоторые новые виды спорта. В отличие от предыдущей Исламиады, будут проведены соревнования по таким видам спорта, как зорхана, борьба, дзюдо, бокс, стрельба, художественная и спортивная гимнастика, парадзюдо, параатлетика. Если раньше проводились соревнования по классическому баскетболу, то в этом году будут проводиться соревнования по баскетболу 3х3. Кроме того, ожидается проведение соревнований по таким командным видам спорта как водное поло, волейбол, гандбол и футбол.

Из индивидуальных видов спорта ожидается проведение соревнований по атлетике, плаванию, прыжкам в воду, настольному теннису, теннису, тхэквандо, тяжелой атлетике и ушу. Однако в этом году соревнования по бадминтону, скачкам, фехтованию проводиться не будут.

Больше всего медалей будет разыграно среди атлетов и пловцов, будут определены 42 чемпиона по каждому из 2 видов спорта. Борцы же поборются за 24 комплекта медалей, а стрелки и мастера ушу за 20.

В двух командных видах спорта – водное поло и футбол будет разыграно по одному комплекту медалей. Это связано с тем, что в этих видах спорта соревнуются только мужчины.

С.Б.

