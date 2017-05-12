Подготавливается стратегия деятельности дочерних банков МБА

2017-05-12 00:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках мероприятий по оздоровлению Международного банка Азербайджана (МБА) предусматривается завершение передачи государству проблемных активов, которые остались на балансе банка, реструктуризация обязательств и определение стратегии деятельности дочерних банков, говорится в сообщении Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана.

В рамках добровольной реструктуризации обязательств, определенная часть валютного долга, привлеченного у государственных и иностранных кредиторов, будет добровольно передана государству.

План реструктуризации МБА согласован с Палатой надзора над финансовыми рынками Азербайджана.