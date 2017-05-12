Стали известны имена всех участников финала Евровидения-2017

2017-05-12 01:33 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Стали известны имена финалистов 62-го песенного конкурса Евровидение, который проходит в Киеве.

Из 18 стран, выступавших во втором полуфинале 11 мая, в финал вышли 10 - Болгария,

Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Румыния, Израиль, Норвегия, Нидерланды и Австрия.

Еще 10 участников финального концерта определились во время первого полуфинала: это Sunstroke Project (Молдова), Диана (Азербайджан), Деми (Греция), Робин Бенгтссон (Швеция), Сальвадор Собрал (Португалия), Кася Мошь (Польша), Арцвик (Армения), Исайя (Австралия), Ховиг (Кипр) и Бланш (Бельгия).

Шесть исполнителей, в том числе группа O.Torvald, представляющая Украину, выступят сразу в финале.

Всего в финале выступят 26 конкурсантов (представители стран "Большой пятерки", а также страны-хозяйки).