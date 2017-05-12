Трамп заявил, что у него нет инвестиций или собственности в России

2017-05-12 03:24 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет никаких деловых интересов в России, передает РИА Новости.

"У меня нет никаких инвестиций в России, вообще ничего. У меня нет собственности в России. Многие думают, что у меня есть офисные здания в Москве. У меня нет собственности в России", — заявил Трамп в интервью телеканалу NBC.

По словам американского лидера, он отправил сенатору Линдси Грэму письмо с доказательствами по данному вопросу.

Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.