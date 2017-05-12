Определились финалисты Лиги Европы

2017-05-12 03:19 | www.apa.az | 2

11 мая были сыграны ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы. По их итогам определился дуэт команд, которые в решающем поединке разыграют один из престижнейших клубных титулов Старого Света.

Как передает АПА, 24 мая на стадион "Френдс Арена" в Стокгольме выйдут английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс".

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Сельта" Испания - 1:1

Голы: 1:0 – 17 Феллайни, 1:1 – 85 Ронкалья.

Первый матч – 1:0

Во втором полуфинале "Лион", проиграв в первом полуфинале 1:4 едва не совершил сенсацию в ответном. За 9 минут до конца счет был 3:1 в пользу французов, но на большее "львов" не хватило.

"Лион" Франция – "Аякс" Голландия - 3:1

Голы: 0:1 – 27 Дольберг, 1:1 – 45, пенальти Ляказетт, 2:1 – 45 Ляказетт, 3:1 –81 Геззаль.

Первый матч – 1:4