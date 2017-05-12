Госдеп одобрил продажу в ОАЭ ракет Patriot на $2 миллиарда

2017-05-12 04:14 | www.apa.az | 3

Госдепартамент США одобрил возможную продажу в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ракет ПВО Patriot на сумму два миллиарда долларов.

"Госдепартамент одобрил продажу в ОАЭ усовершенствованных ракет Patriot PAC-3 и ракет с усовершенствованным наведением Patriot GEM-T". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении управления военного сотрудничества Пентагона.

Отмечается, что в общей сложности речь идет о 160 ракетах.