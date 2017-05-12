На востоке Турции произошло землетрясение

2017-05-12 05:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В провинции Эрзурум на востоке Турции в пятницу произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Очаг землетрясения находился на глубине 1,3 километра.

Жертв и разрушений нет.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.