Минфин выдаст кредиторам МБА гособлигации, номинированные в иностранной валюте

2017-05-12 06:15 | www.apa.az | 3

В рамках исполнения необходимых мер, предусмотренных указом президента Азербайджана Ильхамом Алиевым от 15 июля 2015 года «О мерах оздоровления в связи с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций ОАО «Международный банк Азербайджана», начался очередной этап комплексных мер по снижению уровня задолженности по соотношению к общему капиталу путем включения определенной части внешнего долга МБА к суверенным обязательствам страны.

Как сообщили APA-Economics в пресс-службе Минфина, на данном этапе предусмотрено включение к суверенным обязательствам Азербайджанской Республики части валютных обязательств МБА, являющимся крупнейшим банком, играющим существенную роль в осуществлении расчетов и социальных выплат, оказании банковских услуг широкого спектра.

Минфин сообщает, что в направлении оздоровления МБА, в том числе в целях сохранения уровня капитализации и ликвидности, правительством был осуществлен ряд мер, а некоторые меры выполняются и поныне. В том числе, государственным ведомством путем погашения балансовой стоимости были приобретены токсичные активы банка, в уставный капитал банка вложен дополнительный капитал, вкладчикам даны государственные гарантии по их вкладам. Наряду с этим, наличие большого объема валютных обязательств банка, снижение курса маната к основным иностранным валютам в 2016 году привели к увеличению ущерба банка и отрицательно повлияли на капитальную позицию банка.

В связи с этим была разработана программа реструктуризации по передаче Минфину валютных обязательств банка перед зарубежными кредиторами.

Предлагаемая программа реструктуризации позволит значительно снизить уровень задолженности банка, станет дополнительным стимулом для оздоровительных мер, внесет положительный вклад в обеспечение надежности, долгосрочной финансовой устойчивости и упрощение приватизации в будущем. (Обновляется)