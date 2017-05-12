На Исламиаде в Баку стартуют соревнования по художественной гимнастике, боксу и теннису
2017-05-12 08:00 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Стартует пятый день соревнований на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.
Сегодня среди мужских сборных по гандболу будут сыграны матчи за 5-6 и 7-8 места.
РАСПИСАНИЕ:
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09:00 - 10:35
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Мужские команды Игра за 7-8 места
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11:15 - 12:50
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Мужские команды Игра за 5-6 места
В пятый день стартует также квалификационный этап по теннису среди мужчин и женщин.
РАСПИСАНИЕ:
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10:00 - 17:00
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Мужские команды квалификационный этап группа A
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Мужские команды квалификационный этап группа B
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Женские команды квалификационный этап группа A
Помимо этого, в рамках соревнований по волейболу пройдут матчи между мужскими сборными Катара и Алжира, Ирана и Саудовской Аравии.
РАСПИСАНИЕ:
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10:00 - 12:30
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Мужские команды Групповая игра B1 (Катар - Алжир)
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12:30 - 15:00
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Мужские команды Групповая игра B2 (Иран - Саудовская Аравия)
Сегодня также начнутся соревнования по художественной гимнастике. В первый день соревнований пройдет квалификационный раунд в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом.
На соревнованиях по художественной гимнастике Азербайджан будут представлять Марина Дурунда, Жаля Пириева и Зохра Агамирова.
РАСПИСАНИЕ:
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12:00 - 14:00
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Женщины Квалификационный раунд индивидуальные упражнения с обручем
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Женщины Квалификационный раунд индивидуальные упражнения с мячом
В пятый день Исламиады начнутся и соревнования по боксу в четырех весовых категориях. В весовой категории до 60 кг Азербайджан будет представлять Джавид Челебиев, до 69 кг - Тамерлан Абдуллаев, до 75 кг - Кямран Шахсуварлы, свыше 91 кг - Магомедрасул Меджидов.
РАСПИСАНИЕ:
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12:00 - 15:15
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Мужчины - легкий вес (до 60 кг)
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Мужчины - полусредний вес (до 69 кг)
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Мужчины - средний вес (до 75 кг)
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Мужчины - супертяжелый вес (+91 кг)
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)