Казахстан ведет работу для увеличения транспортировки нефти через Азербайджан (эксклюзив)

2017-05-12 08:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Казахстанская национальная нефтетранспортная компания "КазТрансОйл" проводит работу для увеличения транспортировки нефти по железной дороге через Азербайджан для дальнейшей загрузки Батумского нефтяного терминала на черноморском побережье Грузии, сообщили Trend в министерстве энергетики Казахстана в четверг.

Батумский нефтяной терминал на 100 процентов находится в собственности "КазТрансОйл".

В министерстве сообщили, что для увеличения транспортировки по этому направлению работа ведется со всеми участниками транспортного коридора, а также с потенциальными грузоотправителями.

По данным министерства, в 2016 году объем перевалки нефти и нефтепродуктов через Батумский нефтяной терминал составил порядка 3,4 миллионов тонн, включая 2 миллиона тон нефти и 1,4 миллиона тон нефтепродуктов. При этом перевалка нефти и нефтепродуктов казахского происхождения через Батумский нефтяной терминал в 2016 году не осуществлялась.

В министерство энергетики отметили также, что планируемая до конца 2017 года приватизация порта Актау на казахстанском побережье Каспийского моря, из которого казахстанская нефть может идти в сторону азербайджанских портов, не должна отразиться на перспективах ее транспортировки через Азербайджан.

Батумский нефтяной терминал занимает территорию порядка 90 гектаров, на которой расположены пять резервуарных парков и нефтеналивной комплекс. Терминал способен переваливать до 22 видов нефти и нефтепродуктов. Поставки нефти в порт Батуми осуществляются по железной дороге.

(Автор: Елена Косолапова)

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