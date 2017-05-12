Житель Шеки тяжело травмирован в результате несчастного случая

2017-05-12 08:23 | www.apa.az | 3

В Шеки 49-летний мужчина тяжело травмирован в результате несчастного случая. Как сообщили АПА в Шекинской районной больнице, житель села Беюк Дехне Габиль Джамал оглу Салимов 1968 г.р. поступил прошлым вечером в больницу с тяжелыми травмами в состоянии травматического шока. Выяснилось, что на 49-летнего мужчину упала опора линии электропередачи. Пострадавший переведен в столичную больницу.

Выясняются причины происшествия.