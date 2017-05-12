Сохраняется потенциал для широкомасштабных боевых действий между Азербайджаном и Арменией - глава нацразведки США

2017-05-12 08:56 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном из-за сепаратистского региона Нагорного Карабаха, которая усилилась в апреле 2016 года, нежелание обеих сторон идти на компромисс и усиление внутреннего давления указывает на то, что потенциал для широкомасштабных боевых действий сохранится до конца 2017 года.

Об этом говорится в докладе главы национальной разведки США Даниэля Котса, представленном перед слушаниями в спецкомитете Сената Конгресса по разведке.

Азербайджан будет продолжать балансировать отношения с Россией, Ираном и Западом, говорится в докладе, опубликованном накануне.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)