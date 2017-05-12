Нефть продолжает дорожать

2017-05-12 09:27 | www.trend.az | 1

Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу утром, отыгрывая данные о снижении запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 07.59 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08% — до 50,81 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,13% — до 47,89 доллара за баррель.

Текущий устойчивый тренд роста мировых цен на нефть начался в среду и был вызван позитивными данными минэнерго США о снижении коммерческих запасов "черного золота" в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 5 мая. Показатель сократился на 5,2 миллиона баррелей, или на 1% — до 522,5 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы уменьшились лишь на 1,786 миллиона баррелей, или на 0,33%, до 526,014 миллиона баррелей.

"Инвесторы выражают оптимизм в связи с недавними данными о сокращении запасов, и я думаю, что это может продолжаться до тех пор, пока мы не увидим статистику о росте запасов", — приводит агентство Рейтер слова руководителя отдела исследований в сфере энергетики в CFRA Research в Нью-Йорке Стюарта Гликмана (Stewart Glickman).

Инвесторы также ожидают выхода еженедельных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу нефтяных и газовых буровых установок в США. По итогам завершившейся 5 мая рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 7 штук, или на 0,8%, до 877 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 462 штуки, или в 2,1 раза.