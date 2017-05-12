В Австрии представлена национальная коллекция Гюльнары Халиловой, посвященная Исламиаде (ФОТО)

2017-05-12 09:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В отеле Hilton города Вены (Австрия) состоялся показ новой коллекции известного азербайджанского дизайнера, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой, посвященная IV Играм исламской солидарности Баку-2017, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра национальной одежды Гюльнары Халиловой.

В дефиле приняли участие финалистки международного конкурса красоты Miss Union-2017 из разных стран мира. В новой коллекции представлены азербайджанские национальные орнаменты, а сами платья созданы с современной стилизацией.

«Как известно, в 2015 году моя коллекция национальной одежды, посвященная первым Европейским играм в Баку, была представлена в Лондоне. На этот раз, в преддверии Исламиады в Баку, решила показать свою новую коллекцию в самом центре Европы городе Вене. Это направлено на еще большую пропаганду наших национальных ценностей, привлечению европейской общественности к грандиозному событию – Исламиаде, которая является не только праздником спорта, мира и дружбы, но и возможностью в очередной раз показать всему миру нашу прекрасную страну, познакомить многочисленных гостей с нашей древней культурой и традициями», - отметила Гюльнара Халилова.

Показ вызвал большой интерес гостей вечера, встретившие овациями новую коллекцию.

(Автор: Вугар Иманов)