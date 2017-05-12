Саудовская Аравия может инвестировать около 40 млрд долларов в инфраструктуру США

2017-05-12 09:44 | www.oxu.az | 2

Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии намерен объявить о планах инвестировать около 40 млрд долларов в инфраструктуру США.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, об инвестициях может быть объявлено в начале следующей недели, когда президент США Дональд Трамп совершит визит в королевство. Окончательное решение еще не принято и может быть отложено.

Ранее стало известно, что США ведут работу по подготовке контрактов на поставку Саудовской Аравии вооружений на десятки миллиардов долларов.

Н.О.