Азербайджан выступит под номером 12 в финале конкурса «Евровидение-2017»

2017-05-12 09:50 | www.oxu.az | 3

Азербайджан выступит под номером 12 в финале конкурса «Евровидение-2017» в Киеве.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, по завершении второго полуфинала была проведена жеребьевка, которая определила порядок выступления финалистов конкурса.

Порядок выступления участников в финале, который состоится 13 мая, выглядит следующим образом: Израиль, Польша, Беларусь, Австрия, Армения, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Италия, Дания, Португалия, Азербайджан, Хорватия, Австралия, Греция, Испания, Норвегия, Соединенное Королевство, Кипр, Румыния, Германия, Украина, Бельгия, Швеция, Болгария, Франция.

Отметим, Азербайджан на конкурсе представляет Диана Гаджиева (DiHaj) с песней «Skeletons».

A.C.

