С начала года в Азербайджане произошло 800 землетрясений - НАНА

2017-05-12 09:54 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане с начала года зарегистрировано свыше 800 землетрясений, сказал Trend директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Йетирмишли.

По его словам, только часть произошедших землетрясений ощущалось силой в 3-4 балла. "Остальные землетрясения были сравнительно слабее. Так, недавно подземные толчки ощущались в Загатальском и Балакянском районах Азербайджана, что было вызвано произошедшим третьего мая землетрясением в Дагестане", - сказал директор Центра.

По словам Йетирмишли, сила произошедшего в четверг землетрясения в Саатлинском районе составила в эпицентре около пяти баллов, в близлежащих районах землетрясение ощущалось силой в 3-4 балла.

Землетрясение в Саатлинском районе Азербайджана - самое сильное с начала года - НАНА По словам директора Центра, в этом году сейсмическая активность в наибольшей мере проявлялась в Каспийском море и в Шамаха-Исмаиллинской зоне.

(Автор: Ильхама Исабалаева)