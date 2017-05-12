Международный банк Азербайджана обратился к кредиторам в связи с реструктуризацией обязательств

2017-05-12 09:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) начинает процесс добровольной реструктуризации своих обязательств

Как отмечается, кредиторы, которых затрагивает процесс реструктуризации, могут ознакомиться с данным решением в головном офисе банка (Баку, ул. Низами, 67, AZ1005) и в здании Насиминского районного суда Баку.

Дополнительную информацию можно получить на сайте банка.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. В результате реструктуризации долги банка в иностранной валюте, привлечённые у определённых финансовых институтов, будут напрямую переданы государству.

При этом, как отмечается, план реструктуризации будет осуществляться на основе договорённостей, достигнутых на общем собрании, с участием как минимум двух третей кредиторов.

До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Что касается других обязательств банка, в том числе операций по всем вкладам юридических и физических лиц, как граждан страны, так и нерезидентов, то их исполнение будет продолжено в текущем режиме.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli