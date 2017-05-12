Режим прекращения огня был нарушен 135 раз

2017-05-12 09:59 | www.apa.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, 60 и 82 миллиметровые минометы (13 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 135 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Мосесгех, Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Ферехли, Кемерли, Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу, Коханеби, Алибейли и на безымянных высотах Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Сарыджалы, Джавахирли, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.