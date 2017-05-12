Азербайджан сократил антитеррористический список

2017-05-12 10:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Служба финансового мониторинга при Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана сократила список лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма.

Служба удалила из списка иракца Ата Абдулазиз Рашида, ныне отбывающего тюремное заключение в Германии.

Это уже 12 изменение, внесенное в список в 2017 году. Обновление осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, представленных министерством иностранных дел страны.

Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финмониторинга.

Служба финансового мониторинга была создана 23 февраля 2009 года.

Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.

(Автор: Анвар Мамедов)