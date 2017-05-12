Сурдопереводчица затмила Снуп Дога на его же концерте – ВИДЕО

2017-05-12 10:14 | www.oxu.az | 3

Американка Холли Маниати, «переводившая» выступление репера Снуп Дога на язык жестов, буквально взорвала интернет своим зажигательным выступлением, передает Oxu.Az со ссылкой на obozrevatel.com.

Видео ее выступления во время концерта Снуп Дога на джазовом фестивале в Новом Орлеане, опубликованное на странице The Good Life Radio Show в Facebook за несколько дней собрало более 15 млн просмотров.

Пользователи отмечают, что, несмотря на то, что Маниати стоит ниже сцены, именно своим зажигательным исполнением песни «P.I.M.P.» она «ворует» львиную долю внимания у знаменитого репера.

В комментариях к видео женщина, представившаяся двоюродной сестрой Маниатти, рассказала, что «она делает все, чтобы изучить каждого артиста, с которым будет работать, не только слова песни, но язык тела и жесты».

Маниати ранее уже «озвучивала» концерты Public Enemy и Wu-Tang Clan.

Пользователи также пишут, что на ее фоне Снуп Дог просто незаметен.

A.C.