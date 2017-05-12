Определен порядок выступлений финалистов "Евровидения-2017"

2017-05-12 10:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) выступит в первой части финала "Евровидения-2017" под номером 12, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Отметим, что по завершению второго полуфинала была проведена жеребьевка, в ходе которой и определились порядковые номера финалистов "Евровидения-2017".

Представители прошедших в финал стран-участниц конкурса выступят в следующем порядке: Израиль, Польша, Беларусь, Австрия, Армения, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Италия, Дания, Португалия, Азербайджан, Хорватия, Австралия, Греция, Испания, Норвегия, Великобритания, Кипр, Румыния, Германия, Украина, Бельгия, Швеция, Болгария, Франция.

Диана Гаджиева выступит на конкурсе с песней Skeletons. Авторы песни - композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман. Автор сценического решения для конкурсной песни Skeletons - известный азербайджанский хореограф и режиссер-постановщик Наиля Мамедзаде.

Действие разворачивается в пустой комнате, стены которой исписаны мелом. Надписи - это слова песни Dihaj. Комната - символ разрушительных отношений, внутренних границ и секретов - тех самых "скелетов". Мужчина в маске - образ "плохого парня", а символическая лестница показывает эмоциональное расстояние между влюбленными. Наша героиня - сильная женщина, и постепенно побеждает разрушающие ее чувства. Стены пали, как и маска мужчины. Он готов снова быть с героиней, но уже слишком поздно. Она заставила снять маску, которую он носил в их отношениях, но оставила его в комнате, из которой так смело сбежала сама. В конце постановки четыре бэк-вокалистки присоединяются к Dihaj на сцене.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" состоится 13 мая.

(Автор: Джани Бабаева)