В Баку автомобиль врезался в опору, есть погибший и раненый – ФОТО
2017-05-12 10:22 | www.oxu.az | 3
На проспекте Нобеля в Хатаинском районе Баку произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, еще один ранен.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки «Ока», потеряв управление, врезался в опору пешеходного перехода. В результате ДТП пострадали Гараев Фараим Назим оглу 1968 г.р. и его пассажирка 37-летняя Аббасова Адиля Аббас гызы.
Пострадавшие доставлены в горбольницу №1. Водитель Ф.Гараев скончался в больнице.
По факту ведется расследование.