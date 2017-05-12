В Баку автомобиль врезался в опору, есть погибший и раненый – ФОТО

2017-05-12 10:22 | www.oxu.az | 3

На проспекте Нобеля в Хатаинском районе Баку произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, еще один ранен.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки «Ока», потеряв управление, врезался в опору пешеходного перехода. В результате ДТП пострадали Гараев Фараим Назим оглу 1968 г.р. и его пассажирка 37-летняя Аббасова Адиля Аббас гызы.

Пострадавшие доставлены в горбольницу №1. Водитель Ф.Гараев скончался в больнице.

По факту ведется расследование.

З.Г.

