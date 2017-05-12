Акционеры азербайджанского банка обсудят изменения в руководстве

2017-05-12 10:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Акционеры азербайджанского Azer Turk Bank обсудят назначение нового председателя правления банка, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сервере электронного раскрытия информации.

Согласно сообщению, данный вопрос будет обсужден в ходе очередного общего собрания акционеров 19 июня в административном здании банка по адресу улица Джалила Мамедкулизаде,85.

Кроме того, акционеры планируют утвердить аудиторский отчет банка по итогам 2016 года, проведенный компанией Ernst & Young, а также внести изменения в положения о Наблюдательном совете, Правлении и Аудиторском комитете банка.

В настоящее время обязанности председателя правления Azer Turk Bank исполняет Орхан Гусейнов, назначенный после ухода Халида Ахадова на должность председателя правления Международного банка Азербайджана. В состав правления также входят два заместителя председателя правления - Ислам Мусаев и Румия Мамедова.

Азербайджанскому государству принадлежит 75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года.

По данным на конец первого квартала, активы Azer Turk Bank составили 291,468 миллиона манатов, объём кредитного портфеля - 139,8 миллиона манатов. Совокупный капитал банка, после осуществления всех выплат, составил 54,776 миллиона манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала определен на уровне 30,87 процента. Уставный капитал банка составляет 50 миллионов манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)