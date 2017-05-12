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«Азербайджану» вернули участок под мечеть в Екатеринбурге

2017-05-12 10:40 | www.oxu.az | 3

Арбитражный апелляционный суд Екатеринбурга встал на сторону организации «Азербайджан» в споре с министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) в вопросе аренды земельного участка для строительства мечети, сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Таким образом, суд оставил в силе решение свердловского арбитража, который признал действующим договор аренды земельного участка на улице Репина.

Напомним, что представители азербайджанской диаспоры обратились в суд после того, как в региональном министерстве строительства им отказали в возведении мечети. Арбитражный суд дал истцам зеленый свет.

Руководитель азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский заявил, что как только будут получены разрешающие документы, они планируют начать строительство.

Н.О.

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