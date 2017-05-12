«Азербайджану» вернули участок под мечеть в Екатеринбурге
2017-05-12 10:40 | www.oxu.az | 3
Арбитражный апелляционный суд Екатеринбурга встал на сторону организации «Азербайджан» в споре с министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) в вопросе аренды земельного участка для строительства мечети, сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.
Таким образом, суд оставил в силе решение свердловского арбитража, который признал действующим договор аренды земельного участка на улице Репина.
Напомним, что представители азербайджанской диаспоры обратились в суд после того, как в региональном министерстве строительства им отказали в возведении мечети. Арбитражный суд дал истцам зеленый свет.
Руководитель азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский заявил, что как только будут получены разрешающие документы, они планируют начать строительство.
Н.О.