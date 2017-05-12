Выпущены почтовые марки, посвященные IV Исламским играм солидарности – ФОТО
2017-05-12 10:47 | www.oxu.az | 3
ООО «Азермарка» министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана выпустило почтовые марки, посвященные Исламским играм солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая.
Как сообщили Oxu.Az в министерстве, почтовые марки, отображающие четыре вида спорта, уже выпущены в оборот.
Отметим, что на марках изображены теннисисты, гимнасты, боксеры и футболисты.
Тираж марок, изданных в «Белорусском доме печати», составил 10000, их размер - 40x28 мм.
Номинальная стоимость почтовых марок составляет 0,5 маната.
Для сведения сообщим, что в IV Исламских играх солидарности примут участие более 3000 спортсменов из 54 государств в 21 виде спорте.