Пакистанские гандболисты заняли 7-е место на Исламиаде в Баку

2017-05-12 10:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку прошел матч за седьмое место в соревнованиях гандболистов в рамках IV Игр исламской солидарности.

Встреча сборных Пакистана и Иордании завершилась победой первых со счетом 33:31. Таким образом сборная Пакистана заняла на Исламских седьмое место, а иорданцы завершили Исламиаду на последнем - восьмом месте.

Напомним, что сегодня мужская сборная Азербайджана встретится с гандболистами из Марокко в матче за пятое место.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: )