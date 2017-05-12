В Исламабаде состоялась конференция в честь 25-летия азербайджано-пакистанских отношений

2017-05-12 10:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Отношения Пакистана с Азербайджаном никогда не сталкивались с какими-либо проблемами, отметили дипломаты из ряда государств, выступающие на семинаре «Отношения Пакистана с республиками Центральной Азии и Азербайджаном: перспективы и вызовы», организованного Институтом стратегических исследований Исламабада (ISSI).

Семинар был посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между Пакистаном и республиками Средней Азии и Азербайджаном, сообщает сайт dawn.com.

Выступая перед участниками семинара, посол Азербайджана Али Ализаде отметил, что Азербайджан обрел независимость лишь 25 лет назад, но уже столкнулся с геноцидом, со стороны Армении. Посол подчеркнул, что Пакистан стал одним из первых государств мира, признавшим независимость Азербайджана и предоставившим ему финансовую помощь.

«Мы поддерживаем Пакистан в вопросе Кашмира и заявляем, что он должен быть урегулирован в соответствии с резолюцией Организации Объединенных Наций. Между Пакистаном и Азербайджаном существует стратегическое партнерство», - сказал посол.

По словам Ализаде, существует множество возможностей для дальнейшего развития двусторонних отношений, прежде всего связанных со сферой экономики. Дипломат добавил, что пакистанские граждане могут теперь получить онлайн-визы для поездки в Азербайджан.

«У нас так много общего. Хотя отношения между двумя странами укреплялись на протяжении 25 лет, в течение последних трех лет экономические связи еще более улучшились по мере реализации совместных проектов в сфере энергетики», - сказала выступившая на семинаре, министр иностранных дел Пакистана Темина Джанджуа.

(Автор: Эльмира Таривердиева)