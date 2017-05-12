Местами шел интенсивный дождь, выпал град, уровень воды в реках поднялся - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

2017-05-12 10:52 | www.apa.az | 3

Обнародованы фактические погодные условия, которые наблюдались на территории страны с полудня 11 мая до утра 12 мая.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 11 мая до утра 12 мая погода на территории республики была нестабильной, наблюдались грозы, шли дожди, в некоторых частях Большогно Кавказа интенсивные, дул сильный северо-западный ветер, сила ветра на Абшеронском полуострове и в некоторых районах достигала 23-30 м/с. В результате интенсивных дождей уровень воды в реках Кишчай, Кюрмюкчай и Баш Дашагыл увеличился.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-5, на Большом Кавказе – 1-17, в горных и предгорных районах – 23-52, Нахчыванской АР – 1-7, в районах Центрального Арана – 1-5, на Малом Кавказе – 9-11, в Газах-Гянджинской зоне – 1-9 мм. В селах Кешклю, Ашыглы, Чайкенд, Гушчу выпал град. В Гейгеле выпало 13 мм града, в селе Зурнабад (Гейгель) – 18 мм, селе Загалы Гел Дашкесанского района – 12 мм.