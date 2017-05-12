В офисе «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» состоялось очередное собрание членов Платформы Мира

2017-05-12 10:53 | www.apa.az | 3

11-го Мая 2017-го года в офисе «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» состоялось очередное собрание членов Платформы Мира: председателя Международного Евразийского фонда печати (МФЕП) Умуда Мирзаева, директора Центра истории Кавказа, старшего научного сотрудника Института права и прав человека НАНА Ризвана Гусейнова, депутата из Удмуртской Республики (Российская Федерация) Эльгиза Гаджиева с со-координатором Платформы Мира от Азербайджана Орханом Набиевым.

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы Мира, на встрече были обсуждены текущее состояние дел и направления будущей деятельности «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном».