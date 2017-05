В Бодруме открылся отель Il Riccio Beach House, история которого началась на Капри – ФОТО

Il Riccio Beach House в Бодруме – отель новый, но с отличной родословной. Сразу несколько креативных сил взялись за его создание. Фактически, это синтез двух легендарных проектов, десятилетия успешно работающих на острове Капри в Италии. Один из них – это Capri Palace Hotel & Spa, желанное место отдыха для голливудских знаменитостей, где запросто можно встретить Леонадро ДиКаприо или Гвинет Пэлтроу, именем которой назван президентский люкс. Если присмотреться, то Il Riccio Beach House – это уменьшенная копия Capri Palace. Те же белые сводчатые стены, характерные для прибрежной архитектуры юга Италии, та же изразцовая керамическая плитка, которую производят рядом с Амальфи, те же скульптуры морских нимф и купальщиц работы Паоло Сандулли – все это есть и в Бодруме, и на Капри. Да и гостевые люксы, которых здесь всего 10, но каких! Все они повторяют дизайн новейших номеров Capri Palace, получивших название Capritouch: бело-голубые, сияющие светом, с открытыми балконами, с полами, по которым приятно ходить босиком – так приятно нагревается амальфитанская плитка летом.

Сapritouch – это название модного бренда, принадлежащего отелю Capri Palace. Девушкам хорошо известны сандалии с крупной разноцветной бижутерией, сделанные на Капри, – собственно, это и есть главный конек Capritouch (в Il Riccio Beach House, разумеется, есть бутик этой марки). Но помимо сандалий это еще и легкая летняя одежда, постельное белье из текстиля высочайшего качества, полотенца и столовая утварь. Постельным бельем и полотенцами Capritouch снабжены все номера отеля, а на посуде с расписанными вручную морскими сюжетами подают блюда в ресторане Il Riccio.

Этот ресторан был знаменит на Капри с конца 1950х– начала 1960х, в самый разгар эпохи «сладкой жизни», вся «тяжелая артиллерия» итальянских и международных звезд, отдыхавшая на Капри, считала своим долгом попасть сюда. Отчасти дело было в его привилегированном расположении – рядом с Лазурным гротом, главной природной достопримечательностью острова. А также тем, что при ресторане был пляжный клуб, и здесь можно было провести целый день, купаясь, загорая, потягивая холодный кампари. Тем не менее, был секрет и в самой кухне, в ее обманчивой простоте, которая заставляла гостей возвращаться снова и снова. Il Riccio – это всегда свежайшие морепродукты, приготовленные традиционно, при этом их вкус настолько яркий и выразительный, что кажется, будто исполнение каждого конкретного блюда – это эталон. Уже в XXI веке, когда ресторан был куплен отелем Capri Palace, шеф Андреа Мильяччо довел рецепты до такого совершенства, что Il Riccio получил звезду Michelin. Сегодня и Capri Palace Hotel & Spa, и Il Riccio Beach House Bodrum входят в гостиничную компанию Mytha Hotel Anthology, Мильяччо – бренд-шеф группы, который курирует 7 ресторанов, обладающих в общей сложности 5-ю звездами Michelin. Кухню в Бодруме он ставил лично вместе с резидент-шефом Джованни Кайаццо, и она полностью соответствует уровню качества, признанному на Капри. И даже «комната искушений» – зал итальянских десертов, где можно взять все что угодно без ограничений (искушение, перед которым мало кому удалось устоять), повторена в Бодруме один в один.

Белое палаццо с рестораном, спа и фитнес-центром, открытый бассейн, каскадный сад, пляжный клуб с причалом, все это в узнаваемом итальянском стиле – вот как выглядит Il Riccio Beach House в Бодруме, который больше напоминает частную виллу, чем отель. Возможно, поэтому здесь так любят устраивать свадьбы и торжества. Этот экспорт итальянского стиля жизни стал возможен благодаря группе Mytha Hotel Anthology, которая активно развивается в Средиземноморье. Сейчас в ее портфолио 7 отелей в Испании, Италии, Хорватии и Турции, 5 из которых входят в ассоциацию The Leading Hotels Of The World. Эрманно Дзанини, управляющий директор Mytha Hotel Anthology, рассказал о том, как создавался проект в Бодруме.

Что общего у Il Riccio Beach House в Бодруме и у других отелей Mytha Hotels Anthology?

Mytha Hotel Anthology – это коллекция уникальных проектов, мы дорожим ДНК каждого. Феноменальное расположение, культура места, где отель находится, его история и неповторимая природа – все это делает наши проекты особенными. Il Riccio Beach House в Бодруме – именно такой. Но что еще важно – здесь есть неподвластный времени дух Средиземноморья, подлинный средиземноморский образ жизни, а это самое важное для Mytha Hotel Anthology. То, как вы цените каждый момент вашей жизни, ваш эмоциональный опыт, которым можно наслаждаться – это и есть главное в нашем подходе, выраженном в слогане «Средиземноморское чувство времени». Приезжайте в Il Riccio Beach House в Бодруме и проверьте, прав ли я.

В чем заключается идея Il Riccio в Бодруме?

Бодрум – космополитичный средиземноморский город. Он отражает интересы многонациональной аудитории, и всем здесь комфортно. Когда мы увидели нетронутый цивилизацией участок побережья, мы сразу поняли, что это правильное место для нашего нового Il Riccio – теперь он сможет найти новых поклонников за пределами Италии. Мы решили, что настало время предложить итальянский стиль жизни этому потрясающему уголку мира!

С чего вы начали?

Как думаете, что людям всего мира больше всего нравится в Италии? Гастрономия! За год до того, как открыть отель, мы начали с запуска ресторана. Простота безупречно приготовленных свежайших продуктов привлекает всех, в том числе в Бодруме. И это то качество, благодаря которому ресторан Il Riccio так популярен в Анакапри, где был удостоен звезды Michelin. Мы знаем, что такое идеальная морская кухня, так почему бы не поделиться нашим опытом? И мы решили сделать проект международным. Сейчас Il Riccio работает также в отеле D Maris Bay (Турция), в сентябре откроется в Дубаи, а в октябре – в Майами.

Что, кроме гастрономии, делает Il Riccio итальянским проектом?

Мы также экспортировали в Бодрум наш опыт предельно персонализированного обслуживания гостей, которым знаменит отель Capri Palace Hotel & Spa – его частью является ресторан Il Riccio. Мы научили наших местных коллег заботиться о 10 прекрасных люксах, спа и пляже точно также, как это делаем мы в Италии. Мы поручили проект тому же архитектору, который работал над Il Riccio Анакапри, и этот интерьер выражает дух Средиземноморья и Италии, на это работают множество во вкусом подобранных элементов высочайшего качества. Но самое главное, гости могут здесь наслаждаться моментом и прожить его во всей полноте!

