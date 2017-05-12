Во Вьетнаме презентована книга об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве

2017-05-12 10:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Во Вьетнаме презентована книга об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве, сообщает сайт vietnamnet.vn.

500-страничная книга позволит гражданам Вьетнама узнать больше об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве и его роли в истории Азербайджана, пишет издание.

Во время презентации книги, посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов рассказал о важной роли Гейдара Алиева в истории Азербайджана.

«Будучи лидером Советского Азербайджана, Гейдар Алиев за очень короткий период предпринял фундаментальные шаги по превращению сельскохозяйственного и нефтедобывающего Азербайджана в одну из наиболее индустриализованных республик бывшего Советского Союза», - сказал посол.

Еще более значима его роль в становлении современного независимого Азербайджана, говорится в опубликованной на сайте статье.

Гейдар Алиев сыграл важную роль в установлении и развитии отношений между азербайджанским и вьетнамским народом. Посещение Азербайджана президентом Вьетнама Хо Ши Мином в 1959 году и визит Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году положили начало дружбе между двумя странами. В статье отмечено, что благодаря поддержке Гейдара Алиева тысячи азербайджанских специалистов были направлены во Вьетнам, чтобы помочь восстановить инфраструктуру и нефтяную промышленность, пострадавшие от войны. Более пяти тысяч вьетнамцев учились в высших учебных заведениях Азербайджана.

«Для Вьетнама Гейдар Алиев является посланником мира, дружбы и сотрудничества с азербайджанским народом – верным другом вьетнамского народа», - сказал Нгуем Ву Хай, председатель Ассоциации дружбы Вьетнам-Азербайджан и заместитель председателя Вьетнамского союза научно-технических ассоциаций.

«Надеюсь, мои коллеги из вьетнамско-азербайджанской группы дружбы будут активно продвигать эту книгу, чтобы больше вьетнамцев могли лучше понять жизнь Гейдара Алиева, расширить наши познания о замечательном человеке и укрепить любовь к Азербайджану», - сказал председатель Ассоциации.

После презентации книги состоялся концерт, посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана.

(Автор: Эльмира Таривердиева)