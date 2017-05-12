На Исламиаде в Баку стартуют соревнования по художественной гимнастике, боксу и теннису

2017-05-12 11:06 | www.oxu.az | 2

Стартует пятый день соревнований на IV Исламских играх солидарности Баку-2017.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тrend, сегодня среди мужских сборных по гандболу будут сыграны матчи за 5-6 и 7-8 места.

РАСПИСАНИЕ:

09:00 - 10:35

Мужские команды Игра за 7-8 места

11:15 - 12:50

Мужские команды Игра за 5-6 места

В пятый день стартует также квалификационный этап по теннису среди мужчин и женщин.

РАСПИСАНИЕ:

10:00 - 17:00

Мужские команды квалификационный этап группа A

Мужские команды квалификационный этап группа B

Женские команды квалификационный этап группа A

Помимо этого, в рамках соревнований по волейболу пройдут матчи между мужскими сборными Катара и Алжира, Ирана и Саудовской Аравии.

РАСПИСАНИЕ:

10:00 - 12:30

Мужские команды Групповая игра B1 (Катар - Алжир)

12:30 - 15:00

Мужские команды Групповая игра B2 (Иран - Саудовская Аравия)

Сегодня также начнутся соревнования по художественной гимнастике. В первый день соревнований пройдет квалификационный раунд в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом.

На соревнованиях по художественной гимнастике Азербайджан будут представлять Марина Дурунда, Жаля Пириева и Зохра Агамирова.

РАСПИСАНИЕ:

12:00 - 14:00

Женщины Квалификационный раунд индивидуальные упражнения с обручем

Женщины Квалификационный раунд индивидуальные упражнения с мячом

В пятый день Исламиады начнутся и соревнования по боксу в четырех весовых категориях. В весовой категории до 60 кг Азербайджан будет представлять Джавид Челебиев, до 69 кг - Тамерлан Абдуллаев, до 75 кг - Кямран Шахсуварлы, свыше 91 кг - Магомедрасул Меджидов.

РАСПИСАНИЕ:

12:00 - 15:15

Мужчины - легкий вес (до 60 кг)

Мужчины - полусредний вес (до 69 кг)

Мужчины - средний вес (до 75 кг)

Мужчины - супертяжелый вес (+91 кг)

IV Исламские игры солидарности, открытие которых состоится 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

Э.А.

