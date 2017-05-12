В Азербайджане запретят регистрировать SİM-карты на чужое имя

2017-05-12 11:12 | www.oxu.az | 2

Отдавать SİM-карты другим лицам будет запрещено.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджанского интернет форума Осман Гюндюз написал на своей странице в Facebook.

По его словам, новый закон может создать определенные проблемы:

«В большинстве семей номера детей и пожилых людей, а также номера ряда юридических лиц зарегистрированы на имена других людей.

Если закон, основываясь на опыте последних лет, будет принят в этой форме без всяких общественных обсуждений, то, значит, новых штрафов не избежать.

Вообще, не думаю, что такой жесткий подход с целью обеспечения безопасности на нынешней стадии развития технологий будет таким уж эффективным».

Отметим, что в Милли Меджлисе предложили дополнения и изменения в закон «О телекоммуникации».

Согласно новым изменениям, сдача SİM-карты в аренду другим лицам для постоянного использования, а также для регулярного получения прибыли (дохода) будет запрещена.

У.А.

