Иран презентовал первый отечественный мобильный подъемник судов

2017-05-12 11:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Иране состоялась презентация первого отечественного мобильного подъемного устройства для судов (MBH), сообщает иранское агентство морских новостей (MANA).

Способный поднимать 300-тонные суда, МВН был изготовлен за два года иранской компанией Shahid Zeinodin.

Согласно сообщению, компания Shahid Zeinodin, сегодня может производить MBH с грузоподъемностью до 1100 тонн.

Shahid Zeinodin уже подписала контракт с иранской судостроительной компанией на производство 500-тонных MBH. Государственный нефтяной фонд Ирана будет финансировать проект.

(Автор: Эльмира Таривердиева)