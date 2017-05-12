Посол Польши в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)

2017-05-12 11:17 | www.trend.az | 2

Чрезвычайный и Полномочный посол Польской Республики Марек Цалка побывал в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) и встретился с ректором Высшей Школы Эльмаром Гасымовым.

Ректор проинформировал гостя об истории создания БВШН, об учебном процессе, международных отношениях и основных направлениях деятельности вуза. Говоря о существующих двусторонних отношениях между Польшей и Азербайджаном, Эльмар Гасымов подчеркнул важность сотрудничества между странами в области образования.

Э.Гасымов отметил, что основная цель создания БВШН – подготовка высококлассных специалистов-инженеров, отвечающих современным международным требованиям. Он подчеркнул, что с каждым годом развиваются и крепнут отношения между Азербайджаном и Польшей в экономической, политической, социальной, научной и культурной областях.

Говоря о сотрудничестве между Азербайджаном и Польшей посол Марек Цалка остановился на перспективах налаживания отношений между двумя странами в различных отраслях.

Отметив, что создание такого вуза как БВШН, отвечающего международным стандартам образовательных программ, не может не радовать, посол подчеркнул, что Высшая Школа дает позитивный импульс в формировании и воспитании молодых специалистов. Марек Цалка отметил, что готов оказать любую необходимую помощь и поддержку в деле налаживания связей с техническими вузами Польши, а также в сфере сотрудничества в рамках различных образовательных проектов.

В заключение встречи ректор БВШН Эльмар Гасымов вручил послу Польши Мареку Цалка диплом «Почетного гостя» Высшей Школы.