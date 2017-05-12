Начался прием инвестиционных проектов по развитию Астаринского района

2017-05-12 10:54 | www.apa.az | 5

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при Министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития Астаринского района.

Как сообщили АПА-Экономикс в НФПП, по итогам делового форума в Астаринском районе НФПП счел целесообразным начать прием предложений предпринимателей о финансировании инвестпроектов по созданию специализированного «зеленого» маркета, хозяйств племенного животноводства, чаеводства, садоводства, пчеловодства (в том числе по производству меда промышленным способом), тепличных хозяйств, а также предприятия по переработке фруктов.

В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций.