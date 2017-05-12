Обнародована фактическая погода в Азербайджане

2017-05-12 11:18 | www.oxu.az | 4

Обнародованы фактические погодные условия, которые наблюдались на территории страны с полудня 11 мая до утра 12 мая.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 11 мая до утра 12 мая погода на территории республики была нестабильной, наблюдались грозы, шли дожди, в некоторых частях Большого Кавказа - интенсивные, дул сильный северо-западный ветер, сила ветра на Абшеронском полуострове и в некоторых районах достигала 23-30 м/с. В результате интенсивных дождей уровень воды в реках Кишчай, Кюрмюкчай и Баш Дашагыл увеличился.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-5, на Большом Кавказе – 1-17, в горных и предгорных районах – 23-52, Нахчыванской АР – 1-7, в районах Центрального Арана – 1-5, на Малом Кавказе – 9-11, в Газах-Гянджинской зоне – 1-9 мм. В селах Кешклю, Ашыглы, Чайкенд, Гушчу выпал град. В Гёйгёле выпало 13 мм града, в селе Зурнабад (Гейгёль) – 18 мм, селе Загалы Гел Дашкесанского района – 12 мм.

З.Г.

