Макрон выбрал кандидатов в парламент по электронной почте

2017-05-12 11:24 | www.oxu.az | 4

Возглавляемое избранным президентом Франции движение «Вперед» представило первых 428 кандидатов в депутаты. При этом Эммануэль Макрон намерен довести их число до 577 – именно столько всего мест в парламенте, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Из нынешнего состава депутатов в список попали всего 24 человека - все они избирались от «Социалистической партии» Франсуа Олланда, резко утратившей популярность за последнюю пятилетку.

Поскольку у Макрона до прошлого года не было и подобия своей партии, он прибегнул к максимально интерактивному отбору кандидатов: его движение получило 19 тысяч резюме от желающих стать депутатами (в основном по электронной почте) и провело более 1700 тысяч собеседований по телефону.

Как подчеркнул генеральный секретарь движения «Вперед» Ришар Ферран, 52% кандидатов – представители гражданского общества, а ровно половина из них – 214 – женщины. Средний возраст кандидатов – 46 лет; в дорабатывающем свое нынешнем парламенте средний возраст депутатов – 60 лет.

Самому младшему из отобранных потенциальных законодателей – 24 года, самому старшему – 72. Десять заявителей безработные, пять – на пенсии, и еще несколько человек – учащиеся вузов.

Н.О.