Начался прием инвестпредложений по развитию Астаринского района Азербайджана

2017-05-12 11:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития Астаринского района, сообщает в пятницу Минэкономики.

По итогам делового форума в Астаринском районе НФПП счел целесообразным начать прием предложений предпринимателей о финансировании инвестпроектов по созданию специализированного "зеленого" маркета, хозяйств племенного животноводства, чаеводства, садоводства, пчеловодства (в том числе по производству меда промышленным способом), тепличных хозяйств, а также предприятия по переработке фруктов.

В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций. По желанию предпринимателей малые проекты могут быть полностью профинансированы за счет льготных кредитов.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 59.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)